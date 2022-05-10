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Бойцы теробороны уничтожили гордость российского танкостроения (ВИДЕО)

"Карл Густав" разгромил новейший российских танк

сегодня, 17:52
Автор:

Денис
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Защитники Украины продолжают героически держать оборону и уничтожать вражескую живую силу и технику. Об этом сообщает Министерство обороны Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Бойцы теробороны уничтожили гордость российского танкостроения (ВИДЕО)

ВСУ

Как стало известно, в Харьковской области бойцы теробороны смогли уничтожить новейший российский танк  Т-90М "Прорыв". В оборонном ведомстве отмечают, что данная техника была поражена с помощью шведского противотанкового гранатомета "Карл Густав".

"Гордость российской танковой промышленности уничтожил шведский ручной противотанковый гранатомет "Карл Густав". Мы благодарим Шведский народ и Короля за помощь", — отмечают в Министерстве обороны Украины. 

Также МО опубликовало видео уничтожения вражеской техники. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в МИД заговорили об освобождении всех территорий, но не исключают переговоров. Исход этой войны может решится после битвы за Донбасс. 

Читайте также о том, что из-за обстрелов оккупантов жители Северодонецка остались без газа. Магистральный газопровод в Северодонецке перебит и разгерметизирован. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что последствия победобесия: каких угроз Украине ждать от агрессора – как этому противостоять. Хоть Путин и не объявил 9 мая всеобщую мобилизацию на войну против Украины — боевые действий прекращать никто не собирается. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в оккупированном Крыму исчезла общественная активистка, журналистка Ирина Данилович. Родные уже 12 сутки ничего не знают о судьбе Ирины Данилович. 


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Источник: https://twitter.com/DefenceU/status/1523979659544834057?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1523979659544834057%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Fru%2Fato%2Fna-harkovschine-karl-gustav-vzorval-gordost-tankovoy-promysh
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