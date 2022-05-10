Бойцы теробороны уничтожили гордость российского танкостроения (ВИДЕО)

Защитники Украины продолжают героически держать оборону и уничтожать вражескую живую силу и технику. Об этом сообщает Министерство обороны Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, в Харьковской области бойцы теробороны смогли уничтожить новейший российский танк Т-90М "Прорыв". В оборонном ведомстве отмечают, что данная техника была поражена с помощью шведского противотанкового гранатомета "Карл Густав".

"Гордость российской танковой промышленности уничтожил шведский ручной противотанковый гранатомет "Карл Густав". Мы благодарим Шведский народ и Короля за помощь", — отмечают в Министерстве обороны Украины.

Также МО опубликовало видео уничтожения вражеской техники.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в МИД заговорили об освобождении всех территорий, но не исключают переговоров. Исход этой войны может решится после битвы за Донбасс.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что последствия победобесия: каких угроз Украине ждать от агрессора – как этому противостоять. Хоть Путин и не объявил 9 мая всеобщую мобилизацию на войну против Украины — боевые действий прекращать никто не собирается.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в оккупированном Крыму исчезла общественная активистка, журналистка Ирина Данилович. Родные уже 12 сутки ничего не знают о судьбе Ирины Данилович.

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