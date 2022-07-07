Блестящие операции ВСУ будут изучать в Пентагоне: как украинская армия повысила свой профессионализм

Военный эксперт Олег Жданов рассказал в эфире 24 канала, какую подготовку прошли наши военные, успешно и героически удерживающие фронт пятый месяц, деоккупировавшие часть территорий и проводящие контратаки. Также он сообщил, какие из украинских военных разработок хорошо себя показали в боевых действиях. За восемь лет украинская армия училась тактическим действиям и необходимым навыкам, говорит он.

Фото иллюстративное / Pixabay

"Оборону Северодонецка, и особенно выход наших войск из Лисичанска действительно собираются изучать в Пентагоне. Это была уникальная операция. За последний год перед этой войной, в 2021 году, было более 10 учений при участии стран-членов НАТО только на территории Украины. А наши военные участвовали во многих учениях в других странах. Мы переходили на J-структуру НАТО в системе Вооруженных сил, переходили на натовскую систему планирования, организации и ведения боевых действий. Переход на эту систему должен был завершиться до конца 2023 года", — отмечает Олег Жданов.



Кроме того, эксперт соглашается, что сегодня украинский юг — это ключ от успеха российской армии, ведь контроль над ним решает несколько ключевых вопросов. Прежде всего, когда украинские силы деоккупируют Херсон, Мелитополь, Скадовск и другие территории, это откроет доступ к Крыму и его деоккупации. Во-вторых, мы перережем каналы поставок для большинства группировок российских войск на юге и востоке и сможем двигаться вдоль побережья к Ростовской области. В то время как Донбасс будет в полуокружении.

Однако Кремль загнал себя в ловушку, потому что у российской армии есть цель Путина — "освободить" Донбасс и туда россияне стягивают с других направлений силы и средства. Когда они начнут перебрасывать оттуда силы на другие направления – Харьковщину или Херсонщину, то будет слабеть там их группировка.



На сегодняшний день эффективным на поле боя показал себя противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П", ПКР "Нептун", тактический ракетный комплекс "Ольха М", по точности не уступающий HIMARS.

Как писал портал, враг утром 7 июля обстрелял ракетами Одесскую область.







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