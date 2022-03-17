logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Артиллеристы ВСУ уничтожили топливозаправщики и склад боеприпасов оккупантов (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Артиллеристы ВСУ уничтожили топливозаправщики и склад боеприпасов оккупантов (ФОТО)

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов

сегодня, 18:36
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Украинские военные наносят сокрушительные удары оккупантам. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Север" в социальной сети Facebook. 

Артиллеристы ВСУ уничтожили топливозаправщики и склад боеприпасов оккупантов (ФОТО)

ВСУ

Как стало известно, наши артиллеристы в очередной раз продемонстрировали своё мастерство и уничтожили противника. 

"Склад боеприпасов и более 10 топливозаправщиков орков в Черниговской области встретился с мастерами ландшафтного дизайна. Наша артиллерия работает кучно и красиво.", — отмечают в ОП "Север". 

На опубликованных фотографиях вы можете увидеть результаты работы наших воинов. 

"Было — стало". 

Артиллеристы ВСУ уничтожили топливозаправщики и склад боеприпасов оккупантов (ФОТО) - фото 2

Фото: ОП "Север". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о статусе участника боевых действий: в "Слуге народа" рассказали, кто и какие льготы сможет получить. Представители теробороны смогут получить статус участника боевых действий. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что какая ситуация с обеспечением переселенцев. В Винницкой и Кировоградской областях общины продолжают принимать беженцев из регионов, где ведутся боевые действия. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о новом военно-политическом союзе U-24: какие шансы для УкраиныЭксперты оценили реальные шансы для Украины оказаться во главе нового военно-политического союза. 

Также "Комментарии" сообщали о переговорах Украины и России: какой может быть финал – названы варианты. Продолжается война между Россией и Украиной, но параллельно не прекращаются переговоры сторон — эксперты рассказали, от чего в итоге будет зависеть финал таких консультаций. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/kommander.nord
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!