Артиллеристы ВСУ уничтожили топливозаправщики и склад боеприпасов оккупантов (ФОТО)

Украинские военные наносят сокрушительные удары оккупантам. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Север" в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, наши артиллеристы в очередной раз продемонстрировали своё мастерство и уничтожили противника.

"Склад боеприпасов и более 10 топливозаправщиков орков в Черниговской области встретился с мастерами ландшафтного дизайна. Наша артиллерия работает кучно и красиво.", — отмечают в ОП "Север".

На опубликованных фотографиях вы можете увидеть результаты работы наших воинов.

"Было — стало".

Фото: ОП "Север".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о статусе участника боевых действий: в "Слуге народа" рассказали, кто и какие льготы сможет получить. Представители теробороны смогут получить статус участника боевых действий. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Сайт "Комментарии" писал о том, что какая ситуация с обеспечением переселенцев. В Винницкой и Кировоградской областях общины продолжают принимать беженцев из регионов, где ведутся боевые действия. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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