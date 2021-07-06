В Одесской области стартовали международные антитеррористические учения "Си Бриз-2021"

В Одесской области с 6 по 9 июля пройдут антитеррористические учения, которые будет проводить СБУ в рамках международных учений "Си Бриз-2021". Об их проведении в областном управлении СБУ предупреждали заранее, сообщает издание "РадиоСвобода".

На Одещине стартовали антитеррорестические учения "Си Бриз-2021", фото из открытых источников

"Тренировки, которые пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, состоятся в Белгород-Днестровском, Измаильском, Болградском районах и в городе Измаил Одесской области", — говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что цель учений — "отработка алгоритма действий субъектов борьбы с терроризмом с использованием возможностей сводного подразделения противодействия диверсиям Anti-Sabotage group, сформированного в рамках проведения контрдиверсионные компонента учений" Си Бриз-2021 ".

В ведомстве предупредили, что во время учений в отдельных районах области могут временно вводить особый режим, в частности, ограничения или запрет движения транспорта и пешеходов. Также могут проверять документы, удостоверяющие личность, личные вещи, автомобили и тому подобное.

В Одессе 28 июня при участии представителей около 30 стран-участников состоялась торжественная церемония открытия украинского-американских учений "Си Бриз-2021" (Sea Breeze). Учения продлятся до 10 июля в Одессе, Очакове, на Днестровском лимане, Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский и в других районах Украины.

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