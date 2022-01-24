Угроза вторжения России в Украину: британская разведка располагает "мрачными" данными

Сегодня, 24 января, Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что разведывательные данные о российском вторжении в Украину мрачны, но не неизбежны. Об этом пишет издание Reuters.

Борис Джонсон (фото из открытых источников)

По словам Джонсона, действительно британские разведчики располагают "мрачными" данными, касаемо планов России по вторжению в нашу страну, однако его нельзя считать "неизбежным". Он добавил, что "вторжения еще можно избежать", если "возобладает здравый смысл".

Борис Джонсон считает, что возможное российское вторжение станет "новой Чечней" для Российской Федерации.

Британский премьер отметил, что сегодня будет обсуждать этот вопрос с другими европейскими лидерами.

"Нам необходимо передать послание о том, что для России вторжение в Украину будет болезненной, насильственной и кровавой кампанией. Также очень важно, чтобы люди в России понимали, что это может быть "новая Чечня", – отметил Джонсон.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что талибы говорят с коллективным Западом и какая судьба может ждать Афганистан. В норвежском Осло начались переговоры с талибами по ситуации в стране. В центре переговоров — гуманитарная помощь афганскому народу.

Сайт "Комментарии" писал о том, что украинцы рассказали, что государству нужно делать с тоннами оружия, предоставленными другими странами.

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что на этих выходных, 22 января, в Запорожье стартовал новый соревновательный сезон по бразильскому джиу-джитсу. Лучшие результаты продемонстрировали СК "Борец" и спортсмены из Днепра.

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