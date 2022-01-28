СМИ сообщают об отправке медицинских подразделений РФ на границу Украины: что это может означать

Издание Wall Street Journal сообщает, что Россия отправила медицинские подразделения к границе Украины. Передает УНИАН.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Россия, вероятно, провела последние приготовления к вторжению в Украину, отправив к ее границам медицинские подразделения, сообщает WSJ, ссылаясь на не названных представителей западных оборонных ведомств.

Как отметили журналисты издания, это выводит РФ на уровень готовности, которого она не достигала в прошлом.

В WSJ также подчеркивают, что хотя эти шаги еще не означают, что нападение неизбежно, они усилили споры среди западных союзников по поводу намерений президента России Владимира Путина относительно Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что США созывают Совбез ООН по России. Вашингтон хочет обсудить угрожающее поведение России. В США считают, что этот вопрос имеет решающее значение для международного мира. Как ситуация может развиваться дальше и, что скажет Китай. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", способен ли Совбез ООН принять решение, которое способствует деэскалации.

Сайт "Комментарии" писал о том, что вчера состоялся телефонный разговор президента Украины с президентом США. Эксперты рассказали, какие главные цели преследовал Вашингтон в разговоре с Зеленским. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что посол США в Москве прокомментировал ситуацию на границе с Украиной. По его словам, Россия говорит, что хочет мира, но держит "пистолет на столе". Салливан заявил, что такое наращивание войск нельзя объяснить обычними учениями. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!