"Мы на вашей стороне": Германия предоставит Украине новую помощь

Германия готова передать Украине новую помощь в виде пяти тысяч касок для военных. Об этом пишет издание sz.de.

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Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила членам комитета по обороне и представителям прессы, что Германия предоставит Украине пять тысяч касок.

"Это очень четкий сигнал: мы стоим на вашей стороне", — обратилась глава оборонного ведомства Германии к украинцам.

Кристин Ламбрехт отметила, что Берлин работает "над разрешением этого конфликта в центре Европы мирным путем". При этом подчеркивается, что в этих переговорах есть красные линии.

"О соблюдении международного права нельзя вести переговоры. Нельзя обсуждать целостность государств и суверенитет альянса", — сказала Ламбрехт.

Для справки: новый канцлер Германии заявил, что Берлин будет продолжать стратегию прошлой власти и не будет поставлять оружие Украине.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что суд может взимать алименты на детей с родителей и родственников. Сегодня, нардепы приняли законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс. Стало известно, сколько будут платить украинцы на детей.

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