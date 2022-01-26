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"Мы на вашей стороне": Германия предоставит Украине новую помощь

Кристин Ламбрехт подчеркнула, что о соблюдении международного права нельзя вести переговоры

сегодня, 16:32
Автор:

Денис Подставной
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Германия готова передать Украине новую помощь в виде пяти тысяч касок для военных. Об этом пишет издание sz.de.

"Мы на вашей стороне": Германия предоставит Украине новую помощь

Германия - фото из открытых источников

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила членам комитета по обороне и представителям прессы, что Германия предоставит Украине пять тысяч касок. 

"Это очень четкий сигнал: мы стоим на вашей стороне", — обратилась глава оборонного ведомства Германии к украинцам.

Кристин Ламбрехт отметила, что Берлин работает "над разрешением этого конфликта в центре Европы мирным путем". При этом подчеркивается, что в этих переговорах есть красные линии.

"О соблюдении международного права нельзя вести переговоры. Нельзя обсуждать целостность государств и суверенитет альянса", — сказала Ламбрехт.

Для справки: новый канцлер Германии заявил, что Берлин будет продолжать стратегию прошлой власти и не будет поставлять оружие Украине. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что суд может взимать алименты на детей с родителей и родственников. Сегодня, нардепы приняли законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс. Стало известно, сколько будут платить украинцы на детей. 

Сайт "Комментарии" писал о курсе валют и инфляция в Украине. Эксперты рассказали, что  происходит на валютном рынке и можно ли повлиять на ситуацию. Что нас ждет украинцев в феврале.

Читайте также о том, что Эксперты прогнозируют, что следующий месяц будет насыщен политическими событиями, как внутри Украины, так и у ее границ — со стороны Российской Федерации. Кризисы, сюрпризы, отставки и потрясения: внутриполитический прогноз для украинцев на февраль. 


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Источник: https://www.sueddeutsche.de/
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