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Какие санкции Запад может ввести против России, если она вторгнется в Украину

Как Запад может ответить на возможную агрессию Росии против Украины

сегодня, 14:48
Автор:

Денис Подставной
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Западные державы угрожают жесткими экономическими санкциями против России, если она вторгнется в Украину. Об этом пишет издание BBC. 

Какие санкции Запад может ввести против России, если она вторгнется в Украину

Российские войска. Фото: из открытых источников

Как сообщает издание, западные дипломаты отказываются говорить о конкретных санкциях, чтобы заставить Россию гадать и максимизировать их сдерживающий эффект. 

Какие санкции могут быть введены против северного соседа Украины в случае новой агрессии:

• Отключение от Swift;

Одной из рассматриваемых мер может стать исключение России из системы, известной как Swift — глобальной службы обмена финансовыми сообщениями. Он используется многими тысячами финансовых учреждений в более чем 200 странах мира. По сути, российским банкам будет очень трудно вести бизнес за границей.

Однако журналисты издания отмечают, что эта санкция будет иметь экономические последствия для таких стран, как США и Германия, чьи банки тесно связаны с российскими финансовыми учреждениями.

• США могут запретить России финансовые операции с использованием долларов США;

По сути, любая западная фирма, позволившая российскому учреждению вести операции в долларах, подвергнется штрафным санкциям. Это означало бы, что Россия будет крайне ограничена в том, что она может покупать и продавать по всему миру.

• Западные державы могут принять меры, чтобы заблокировать дальнейший доступ России к международным долговым рынкам. 

Возможность западных учреждений и банков покупать российские облигации уже ограничена — эти ограничения могут быть ужесточены. Это лишило бы страну доступа к финансированию, необходимому ей для роста экономики.

• США могут  внести в черный список некоторые российские банки;

Это сделает практически невозможным проведение операций с ними кем-либо в мире. Москве придется спасать банки и делать все возможное, чтобы избежать роста инфляции и падения доходов.

• Запад может ограничить экспорт ключевых товаров в Россию;

• Энергетические ограничения;

• Новые санкции могут быть направлены против отдельных лиц, в том числе и самого президента России;

• Некоторые санкции могут быть введены, чтобы ограничить возможность российских граждан инвестировать и жить в Лондоне.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что эксперты рассказали, почему в Париже сдачи Украины не произошло, но нет гарантий, что этого удастся избежать спустя две недели в Берлине.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Раде ожидают до 70 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки. Названы сроки.


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-60125659?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom4=CE598742-7F64-11EC-B65F-72024844363C&at_custom3=%40BBCWorld&at_custom2=twitter&at_medium=custom7&a
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