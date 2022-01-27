logo

BTC/USD

36617.68

ETH/USD

2446.05

LTC/USD

108.46

USD/UAH

29.18

EUR/UAH

32.75

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2021 Как в Офисе президента прокомментировали ответ США России по гарантиям безопасности
commentss НОВОСТИ Все новости

Как в Офисе президента прокомментировали ответ США России по гарантиям безопасности

Михаил Подоляк заявил, что шаг американской стороны является "верной стратегией"

сегодня, 12:07
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

В ОП прокомментировали ответ США России. Об этом пишет издание Корреспондент. 

Как в Офисе президента прокомментировали ответ США России по гарантиям безопасности

Офис президента. Фото: Слово и дело

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил в комментарии изданию CNN, что Российская Федерация должна воспользоваться дипломатическими возможностями, чтобы "избежать негативного сценария".

По его словам, шаг американской стороны является "верной стратегией".

"Всеобъемлющий, продуманный, фактический и аргументированный ответ США на требования России был согласован с Украиной и другими европейскими партнерами Америки", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Согласно данным телеканала, Вашингтон передал копию ответов Киеву.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Папа Римский возглавил день молитвы за мир в Украине. В день молитвы за Украину Папа Римский упомянул об исторических страданиях страны.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Tesla не будет выпускать новые модели электромобилей Tesla Model 2 и Cybertruck в 2022 году. О главной причине такого заявил основатель и генеральный директор компании, известный миллиардер Илон Маск. 

Читайте также о том, что народный депутат прокомментировал гибель военных в Днепре и рассказал, какие меры стоит предпринять. Гетманцев подчеркнул, что с военными нужно проводить психологическую работу, комментируя трагедию в Днепре. Кроме того, политик выразил соболезнования родным погибших и подчеркнул, что это огромная трагедия. В результате происшесвтия погибли пять человек и еще пятеро граждан получили ранения различной степени тяжести. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://korrespondent.net/world/4441324-v-op-prokommentyrovaly-otvet-ssha-rossyy
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!