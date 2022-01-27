Как в Офисе президента прокомментировали ответ США России по гарантиям безопасности

В ОП прокомментировали ответ США России. Об этом пишет издание Корреспондент.

Офис президента. Фото: Слово и дело

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил в комментарии изданию CNN, что Российская Федерация должна воспользоваться дипломатическими возможностями, чтобы "избежать негативного сценария".



По его словам, шаг американской стороны является "верной стратегией".

"Всеобъемлющий, продуманный, фактический и аргументированный ответ США на требования России был согласован с Украиной и другими европейскими партнерами Америки", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Согласно данным телеканала, Вашингтон передал копию ответов Киеву.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Папа Римский возглавил день молитвы за мир в Украине. В день молитвы за Украину Папа Римский упомянул об исторических страданиях страны.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Tesla не будет выпускать новые модели электромобилей Tesla Model 2 и Cybertruck в 2022 году. О главной причине такого заявил основатель и генеральный директор компании, известный миллиардер Илон Маск.

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