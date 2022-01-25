Глава Минобороны Резников рассказал, может ли Россия напасть на Украину в ближайшее время

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Денис Подставной
Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников прокомментировал ситуацию, касаемо возможного вторжения России в Украину. Свое заявление он сделал в ходе выступления в Верховной Раде.
Алексей Резников. Фото: пресс-служба президента
По словам Резникова, в настоящий момент Россией не было создано ударной группировки, которая могла бы осуществить нападение на нашу страну.
"Оснований считать, что завтра будет вторжение, не существует с точки зрения военных. Это не значит, что они не захотят, не будут развиваться, угроза есть", — заявил глава оборонного ведомства.
Также Алейсей Резников успокоил украинцев и заверил, что нет необходимости собирать "тревожные чемоданчики".
"Наши Вооруженные Силы готовы дать отпор врагу. Не переживайте, спите спокойно. Не нужно иметь никакого "тревожного чемодана", — говорит Резников.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что члены НАТО перевели силы в режим ожидания. Предоставлять Украине помощь не планируется. Напряжение из-за кризиса в Украине растет.Сайт "Комментарии" писал о том, как повлияла пандемия на количество частных предпринимателей в Украине. За последние пять лет уровень динамики улучшился.
Читайте также о том, что Премьер Великобритании заявил, что у России есть план молниеносного захвата Киева. Джонсон привел данные британской разведки. По его словам, Великобритания "возглавляет создание пакета экономических санкций" против России и поставляет Украине оборонное оружие. Россия опровергла планы военных действий, но, по оценкам экспертов, на границе собралось примерно 100 тысяч военных.
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