Глава Минобороны Резников рассказал, может ли Россия напасть на Украину в ближайшее время

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников прокомментировал ситуацию, касаемо возможного вторжения России в Украину. Свое заявление он сделал в ходе выступления в Верховной Раде.

Алексей Резников. Фото: пресс-служба президента

По словам Резникова, в настоящий момент Россией не было создано ударной группировки, которая могла бы осуществить нападение на нашу страну.

"Оснований считать, что завтра будет вторжение, не существует с точки зрения военных. Это не значит, что они не захотят, не будут развиваться, угроза есть", — заявил глава оборонного ведомства.

Также Алейсей Резников успокоил украинцев и заверил, что нет необходимости собирать "тревожные чемоданчики".

"Наши Вооруженные Силы готовы дать отпор врагу. Не переживайте, спите спокойно. Не нужно иметь никакого "тревожного чемодана", — говорит Резников.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что члены НАТО перевели силы в режим ожидания. Предоставлять Украине помощь не планируется. Напряжение из-за кризиса в Украине растет.

повлияла пандемия на количество частных предпринимателей в Украине.

За последние пять лет уровень динамики улучшился.

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