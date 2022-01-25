logo

BTC/USD

36544.69

ETH/USD

2436.19

LTC/USD

108.87

USD/UAH

28.85

EUR/UAH

32.57

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2021 Глава Минобороны Резников рассказал, может ли Россия напасть на Украину в ближайшее время
commentss НОВОСТИ Все новости

Глава Минобороны Резников рассказал, может ли Россия напасть на Украину в ближайшее время

Резников успокоил украинцев и заверил, что нет необходимости собирать "тревожные чемоданчики"

сегодня, 12:27
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников прокомментировал ситуацию, касаемо возможного вторжения России в Украину. Свое заявление он сделал в ходе выступления в Верховной Раде.

Глава Минобороны Резников рассказал, может ли Россия напасть на Украину в ближайшее время

Алексей Резников. Фото: пресс-служба президента

По словам Резникова, в настоящий момент Россией не было создано ударной группировки, которая могла бы осуществить нападение на нашу страну. 

"Оснований считать, что завтра будет вторжение, не существует с точки зрения военных. Это не значит, что они не захотят, не будут развиваться, угроза есть", — заявил глава оборонного ведомства. 

Также Алейсей Резников успокоил украинцев и заверил, что нет необходимости собирать "тревожные чемоданчики".

"Наши Вооруженные Силы готовы дать отпор врагу. Не переживайте, спите спокойно. Не нужно иметь никакого "тревожного чемодана", — говорит Резников. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что члены НАТО перевели силы в режим ожидания. Предоставлять Украине помощь не планируется. Напряжение из-за кризиса в Украине растет. 

Сайт "Комментарии" писал о том, как  повлияла пандемия на количество частных предпринимателей в Украине. За последние пять лет уровень динамики улучшился. 

Читайте также о том, что Премьер Великобритании заявил, что у России есть план молниеносного захвата КиеваДжонсон привел данные британской разведки. По его словам, Великобритания "возглавляет создание пакета экономических санкций" против России и поставляет Украине оборонное оружие. Россия опровергла планы военных действий, но, по оценкам экспертов, на границе собралось примерно 100 тысяч военных.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!