Украина – крупнейший импортер оружия в мире: какие страны и сколько поставляют оружия нашему государству

С началом полномасштабной войны Украина оказалась в эпицентре мирового рынка вооружений, изменив глобальный баланс поставок оружия и заставив страны Запада значительно расширить свою оборонную поддержку Киева. В этой статье мы рассмотрим, какие страны снабжают вооружением наше государство, какие тенденции формируют мировой рынок оружия и как война влияет на оборонную промышленность всего мира.

Импорт оружия. Фото из открытых источников

Основные поставщики оружия в Украине

Последние исследования свидетельствуют о том, что Украина стала крупнейшим в мире импортером основных вооружений в период с 2020 по 2024 годы. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), импорт оружия в нашу страну вырос почти в 100 раз по сравнению с 2015-2019 годами. Это явилось следствием полномасштабного вторжения России и угрожающей ситуации на европейском континенте. Европейский импорт оружия вырос на 155%, что демонстрирует глобальную реакцию на войну в Украине.

В последние пять лет Украина получила 8,8% всего мирового импорта оружия. Крупнейшим поставщиком стали Соединенные Штаты Америки, доля которых составила 45%. По словам президента Украины, за 3 года полномасштабной войны в Украину поступила финансовая и военная помощь на сумму около $200 млрд, из которых $67 млрд – оружие, поступившее от США.

Значительный вклад в поставку вооружений Украине также внесли Германия и Польша, занявшие второе и третье места, предоставив 12% и 11% соответственно. Германия предоставила Украине танки, артиллерию и системы ПВО; Польша, в свою очередь, активно передавала бронетехнику и боеприпасы. Великобритания и Канада также внесли весомый вклад, передавая нашей стране ракеты, системы ПВО и бронетехнику.

В целом после полномасштабного вторжения России в 2022 году не менее 35 стран оказали Украине военную помощь в виде вооружения, и ожидаются еще значительные поставки.

Планы на производство и поставку оружия в Украину

Последующие планы вооружения нашего государства зависят от развития военного конфликта, однако уже сейчас страны Запада увеличивают производство необходимого для Украины оружия и наращивают его поставки.

Производственные возможности военных заводов в Европе и США являются ключевым фактором в оказании военной помощи Украине. Лишь 20-25% вооружений производятся непосредственно в ЕС, остальные закупаются в других странах мира. В 2025 году в странах ЕС будет произведено около 2 млн артиллерийских снарядов, которые пойдут преимущественно на вооружение ВСУ. Всего Украина должна получить около 30 млрд евро от ЕС в 2025 году, часть которых может быть использована на оборонные нужды.

Что касается главного союзника Украины в мире, США, они уже полностью восстановили запланированные поступления военной помощи и готовятся возобновить поставки высокоточных бомб GLSDB, имеющих улучшенные характеристики для противодействия российским средствам РЭБ.

Глобальные тенденции торговли оружием

В 2025 г. общий объем поставок оружия в мире остался на уровне предыдущих пятилетних периодов. Однако рост импорта в Европу и Америку был компенсирован сокращением в других регионах. Это подтверждает Мэтью Джордж, программный директор программы передачи оружия SIPRI: "Некоторые крупные импортеры оружия, включая Саудовскую Аравию, Индию и Китай, наблюдали значительное снижение объемов импорта, несмотря на высокое восприятие угрозы в их регионах".

Соединенные Штаты продолжают удерживать позицию крупнейшего экспортера оружия в мире. Между 2015-2019 и 2020-2024 годами их экспорт вырос на 21%, а доля в мировом рынке оружия увеличилась с 35% до 43%. "США остаются уникальным государством на рынке вооружений, сохраняя четырехкратное преимущество над следующим по объемам экспортером — Францией", — подчеркивают в SIPRI. Следует отметить, что с 2020 по 2024 годы впервые наибольшая доля американского экспорта оружия пришлась на Европу (35%), тогда как Ближний Восток остался на втором месте (33%).

В общей сложности, десятка крупнейших экспортеров оружия в 2020–2024 годах осталась неизменной по сравнению с 2015–2019 годами, хотя произошли изменения в рейтинге. Россия потеряла позиции и опустилась на третье место (7,8% мирового экспорта), уступив Франции (9,6%). Италия же, напротив, поднялась с десятого на шестое место (4,8%).

Российский экспорт оружия претерпел значительное падение – на 64% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. Это произошло из-за смены приоритетов Индии, которая все больше ориентируется на других поставщиков, а также из-за усиления внутреннего военно-промышленного комплекса Китая. В 2020–2024 гг. основные партнеры России оставались неизменными – Индия (38%), Китай (17%) и Казахстан (11%).

В свою очередь Франция существенно увеличила свой экспорт, поставляя вооружение в 65 стран. Особенно заметен рост поставок в Европу, где экспорт боевых самолетов в Грецию и Хорватию увеличился на 187%.

Доля глобальных поставок оружия в страны Азии и Океании упала с 41 до 33% между 2015-2019 и 2020-2024 годами. Это снижение обусловлено сокращением импорта оружия Китаем, который более активно развивает собственный военно-промышленный комплекс, замещая импортные вооружения (преимущественно российского производства) на собственные разработки.

Тем не менее, четыре страны Азии и Океании остаются среди 10 крупнейших импортеров оружия в мире: Индия, Пакистан, Япония и Австралия. Впервые с 1990-1994 годов Китай выбыл из десятки крупнейших импортеров. Основными поставщиками оружия в регионе остаются США (37% регионального импорта), Россия и Китай.

Импорт оружия странами Восточной Азии сократился на 22%, что связано с уменьшением поставок в Китай, Тайвань (–27%) и Южную Корею (–24%). В то же время Япония стала единственной страной региона, значительно увеличила импорт (93%).

На Ближнем Востоке импорт оружия снизился на 20%, хотя регион по-прежнему остается одним из главных рынков для производителей оружия. Саудовская Аравия, Катар, Египет и Кувейт входят в десятку крупнейших импортеров, а главным поставщиком остаются США (52%), за которыми следуют Италия (13%), Франция (9,8%) и Германия (7,6%).

Итоги

Рост импорта оружия в Украину стал беспрецедентным явлением, отражающим потребность страны в военной поддержке для противодействия агрессии. Основными поставщиками остаются США, Германия и Польша, но также активно участвуют Франция, Великобритания, Канада и другие страны. Вместе с тем, общие тенденции мировой торговли вооружением свидетельствуют об усилении роли европейских государств и постепенном уменьшении влияния России на рынке оружия.

В будущем можно ожидать дальнейшего роста поставок оружия Украине, поскольку международное сообщество продолжает поддерживать нашу страну в борьбе за суверенитет и территориальную целостность. Как отмечают эксперты SIPRI, глобальная динамика в области вооружений в ближайшие годы будет определяться ситуацией в Украине и возможными изменениями в международных отношениях.