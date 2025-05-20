Мобилизация 2025: правовые и финансовые последствия для уклонистов



















В 2025 году мобилизационная кампания в Украине претерпела значительные изменения — и не только в административных процессах, но и в подходах к ответственности для тех, кто избегает выполнения воинской обязанности. В обществе все громче раздаются дискуссии о справедливости, долге и границах вмешательства государства в жизнь граждан, пытающихся избежать мобилизации. Однако с введением новых норм уклонение больше не воспринимается как "невинная" попытка уйти от войска — это четко регламентированное уголовное возбуждение с конкретными последствиями.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Как отмечено в Законах Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и "О воинской обязанности и военной службе", каждый гражданин, уклоняющийся от призыва или нарушающий правила военного учета, несет административную или уголовную ответственность. Ответственность зависит от уровня нарушения: обычно это штрафы, однако в случаях уклонения от отправки в воинскую часть – лишение свободы.

Административная ответственность для "уклонистов"

В мае 2024 года Президент Украины подписал закон №10379, значительно повышающий штрафы за нарушение военного законодательства. Так, за несоблюдение правил учета военнообязанных теперь предусмотрены штрафы от 3400 до 5100 гривен. Повторное нарушение или совершенное в особый период (во время военного положения) — от 17 000 до 25 500 гривен.

Адвокат Ростислав Кравец, в частности, подчеркивает: "Игнорирование повестки или отказ явиться по вызову во время мобилизации — это не только административное нарушение. Это может привести к ограничению свободы от 3 до 5 лет. Но каждый случай — индивидуален и рассматривается отдельно".

Эти суммы могут показаться чрезмерными, однако законодатель оставил возможность компромисса — в виде скидки для тех, кто признает свою вину и готов исправить ситуацию.

Скидка на штрафы: шанс для передумавших

В марте 2025 года парламент одобрил новую редакцию закона №12093, позволяющую уменьшить размер штрафа на 50%, если его уплатить добровольно в течение 10 дней с момента получения постановления. Таким образом, минимальный штраф в 17 000 гривен можно снизить до 8500 гривен.

Кроме того, этот же документ предусматривает отмену административного производства для лиц, которые после наложения штрафа добровольно вступают в ряды Вооруженных сил. Это создает юридическую модель "второго шанса", поощряя уклонистов вернуться к закону и службе без потери ресурсов и репутации.

В такой модели сочетаются наказание и стимул, что, по мнению законодателей, должно способствовать добровольной мобилизации.

Уголовная ответственность: когда "уклонение" становится преступлением

Начальник Печерского территориального центра комплектования и социальной поддержки Киева полковник Сергей Калугин пояснил , что военнообязанный, не появляющийся на сверку учетных данных, может получить административное взыскание в виде штрафа. Однако, если лицо проходит сверку, даже медкомиссию, но в конце концов не прибывает в воинскую часть, его действия подпадают под статью 336 Уголовного кодекса Украины — уклонение от мобилизации. В таком случае гражданина могут лишить свободы сроком от 3 до 5 лет.

"Следует помнить, что даже после вынесения приговора уклонист остается в поле зрения военкоматов. Наказание не освобождает его от дальнейшего долга служить", — отмечает Калугин. Такой подход закреплен в пункте 9 статьи 14 Закона "О воинской обязанности и военной службе", где указано, что даже ранее осужденные могут быть мобилизованы.

Осужден, но не освобожден от долга

Наказание за уклонение от мобилизации не обязательно означает полную амнистию от службы. Согласно действующему законодательству, в частности статье 12 Уголовного кодекса, уклонение от мобилизации классифицируется как нетяжкое преступление. Соответственно, даже лица, осужденные (в том числе условно), могут быть поставлены на военный учет и мобилизованы.

Министерство обороны подтвердило: если гражданин был ранее судим за нетяжкое преступление, однако не имеет "брони" и принадлежит к военному резерву, то он подлежит призыву. То есть, судимость, в частности условная или уже снятая, не отменяет обязанность служить во время мобилизации.

Этот подход уже применяется на практике. В некоторых регионах, в частности, на Полтавщине, такие уклоняющие оказываются под двойным давлением: как юридическим, так и финансовым.

Блокировка счетов и имущества: финансовые санкции за игнорирование долга

В 2025 году начала массово действовать система экономического давления на уклонистов. По данным Министерства юстиции, только в Полтавской области более 1500 человек уже получили постановления о блокировании банковских счетов. Такие действия осуществляются в пределах исполнительного производства, если штрафы за нарушение мобилизационных правил не были уплачены в срок.

"Если штраф не уплачен в течение 15 дней, исполнительная служба имеет право не только заблокировать счета, но и наложить арест на другое имущество", — говорится в ответе Минюста, предоставленном Суспильному. Под арест могут попасть даже автомобили и жилье, если долг не погашен. Решения о безвозмездном изъятии имущества принимаются местными военными администрациями в соответствии с законом "О правовом режиме военного положения".

В то же время, закон ограничивает круг вещей, которые нельзя изъять. К примеру, это личная одежда, один мобильный телефон, лекарства, средства для людей с инвалидностью, холодильник, посуда, а также запасы еды на три месяца.

Временные ограничения: от водительских прав до судебных исков

Другим действенным инструментом государства явилось временное ограничение права управления транспортом. Новый механизм разрешает ТЦК инициировать иски в суд, если гражданин не выполняет требование о явлении. Причем важно различать повестку и требование. Повестка должна быть вручена лично, тогда как требование считается врученной в момент отправки заказным письмом.

Юрист Роман Симутин отмечает в комментарии ТСН: "Форма такого требования еще не утверждена, однако юридически ее уже можно применять. Ограничение права управления транспортным средством может быть наложено по решению суда, если лицо игнорирует требование ТЦК". Однако есть исключения — если авто является источником заработка или необходимо для ухода за человеком с инвалидностью, ограничения не применяются.

Новая мобилизационная реальность

Мобилизация 2025 создала новые реалии для всех военнообязанных. Уклонение теперь чревато не только риском наказания, но и серьезными ограничениями в повседневной жизни — от блокирования имущества до потери прав на управление транспортным средством. В то же время, государственная политика не лишена гуманизма: наличие механизмов скидки штрафов и отмена производств за добровольное заявление в службу свидетельствует о желании государства не только наказывать, но и убеждать.

Уклонистам следует помнить, что даже условная судимость не гарантирует избегание мобилизации. И что теперь каждый шаг – от игнорирования письма до неуплаты штрафа – влечет конкретные юридические последствия. В ситуации войны и угрозы суверенитета закон начинает действовать максимально жестко, но в то же время оставляет пространство для ответственного выбора. И этим выбором каждый должен пользоваться самостоятельно.