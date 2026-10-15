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ПВО США готовит ракетную революцию: почему Patriot больше не будет полагаться на один тип перехватчиков

Американская армия ищет более дешевые перехватчики и расширяет арсенал для борьбы с различными воздушными угрозами

15 октября 2026, 10:35
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Сергій Кречмаровський

Армия США меняет подход к противовоздушной обороне: вместо одного типа ракеты-перехватчика военные разрабатывают линейку боеприпасов для различных угроз – от ударных дронов до крылатых и гиперзвуковых ракет.

ПВО США готовит ракетную революцию: почему Patriot больше не будет полагаться на один тип перехватчиков

США расширяют арсенал ракет-перехватчиков Patriot, чтобы эффективнее отражать атаки дронов и ракет. Фото: U.S. Army / Wikimedia Commons

Почему США нужны разные перехватчики

По данным The War Zone, американская армия продвигает не менее пяти программ по созданию новых перехватчиков. Причина не только в технологиях: современная война показала важность достаточных запасов боеприпасов, быстрого пополнения арсенала при длительном конфликте и независимости от одного производителя.

Даже Patriot, имеющий несколько вариантов ракет, в последнее время закупался преимущественно с перехватчиками PAC-3 MSE. Их средняя цена в последние годы составила около 4 млн долларов за единицу. Теперь армия США ищет более дешевый перехватчик для Patriot: по программе Low Cost Interceptor его стоимость не должна превышать 1 млн долларов.

От дронов до гиперзвуковых ракет

Остальные проекты должны закрыть отдельные задачи. Новый перехватчик малой дальности должен заменить Stinger, а ракета для борьбы с беспилотниками – работать с имеющимися пусковыми установками Coyote. Для системы Enduring Shield ищут дополнительный перехватчик, более эффективный против крылатых ракет, чем нынешняя AIM-9X. Отдельно рассматривают новую ракету для Patriot против гиперзвуковых и других сложных целей.

Армия не отказывается от дорогих высокотехнологичных ракет. Задача — дополнить их более доступными вариантами, которые можно производить в больших объемах, и расширить круг поставщиков. В будущем одна система сможет использовать разные перехватчики, чтобы не тратить самые дорогие ракеты на каждую воздушную угрозу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что США впервые опробовали новую гиперзвуковую ракету HACM



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Источник: https://www.twz.com/land/the-days-of-army-air-defense-systems-firing-just-one-type-of-interceptor-are-ending
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